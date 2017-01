Cirurgião desmaia em pleno bloco operatório após 48 horas de serviço

Hoje às 11:21, atualizado às 11:34 Facebook

Um cirurgião chinês desmaiou em pleno bloco operatório ao fim de 48 horas de serviço. O momento foi captado por câmaras de videovigilância.

Liang Ming, um médico chinês, de 59 anos, estava a realizar a sétima cirurgia, num espaço de 48 horas, quando se sentiu indisposto, acabando por perder os sentidos.



As câmaras de videovigilância mostram o momento em que médico se senta no chão, antes do corpo ceder ao esforço.

Depois de assistido, o cirurgião do Hospital Wuhu de Medicina Tradicional Chinesa, na cidade de Wuhu, recuperou e encontra-se em bom estado de saúde.