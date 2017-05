Depois do sucesso na Net, gato gigante prestes a entrar no Guinness

Hoje às 11:10, atualizado às 11:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Omar, um Main Coon australiano, era um gato de proporções normais quando foi adotado pela dona, em 2013. Quatro anos depois, mede 120 centímetros, pesa 14 quilos e está, por isso, a ser considerado pela imprensa o maior gato doméstico do mundo.

Quando levou para casa um Main Coon (raça norte-americana caracterizada pelo tamanho grande), Stephy Hirst nunca imaginou vir a ser contactada pela "Guinness World Records", como acabou por acontecer há dias, depois de Omar se ter tornado um sucesso na Internet.

Isto porque, há duas semanas, Hirst decidiu criar uma conta de Instagram para o animal, que já conta com mais de 13 mil seguidores.

A popularidade de Omar chegou aos ouvidos da "Guinness" que quer saber as medidas do gato que, quem sabe, poderá passar à frente do atual maior do mundo. Segundo o livro dos recordes, Ludo mede 118 centímetros (menos dois que Omar, segundo a BBC), vive em West Yorkshire, Inglaterra, e é também um Main Coon.

Por norma, disse Stephy à BBC, Omar levanta-se às cinco horas, come ração para gatos, brinca pela casa, pelo quintal, salta no trampolim e, ao jantar, come carne de canguru porque, segundo Stephy, "é a única de que ele gosta".