Fez ensaio fotográfico sensual após descobrir traição do marido

Uma professora brasileira casou com o melhor amigo. Ao descobrir que tinha sido traída, fez uma sessão fotográfica sensual para recuperar a autoestima.

Josi Magalhães, de 36 anos, casou com um amigo de longa data. Guarapari, no estado de Espírito Santo, Josi não pôde ir viver com o marido para a Serra, cidade em ele morava, antes do fim do ano letivo.

Ficaram casados à distância. Após dois meses de casamento, descobriu que o homem tinha uma amiga colorida e divorciou-se.

"Quando soube da traição, pensei que devia ser muito feia, fiquei a pensar no que tinha de errado", contou Josi Magalhães, em declarações ao jornal brasileiro Globo.

"Ele era o errado da história, mas eu estava a ver defeitos em mim. Então tive a ideia de fazer uma sessão fotográfica sensual, para mim, para levantar a autoestima", explicou.

As imagens, captadas pelo fotógrafo Filipe Aragão, foram publicadas no Facebook, juntamente com uma carta para "o amor que acabou" mas Josi garante que as fotos não foram feitas para afetar o ex-marido.

O vestido, "a alma do casamento" esteve quase a desaparecer no fogo ou em pedaços à frente de uma tesoura. A opção foi mais artística e preservou, pelo menos, a integridade da peça.

Um artista grafitou o vestido com clichés sobre o casamento, como o tradicional "até que a morte nos separe" ou o "felizes para sempre" e Josi vestiu-o na praia para a sessão fotográfica, que terminou em roupa interior e "topless".