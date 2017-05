Fotografia capta angústia de macaca abraçada a cria

Hoje às 12:43, atualizado às 13:50 Facebook

Uma imagem capturada na Índia mostra uma macaca a agarrar com força a pequena cria caída.

Um "momento raro, especialmente com animais": é assim que o fotógrafo Avinash Lodhi relata o momento por si capturado em Madhya Pradesh, na Índia. O fotógrafo de 31 anos conseguiu fotografar uma macaca o segurar o corpo aparentemente sem vida da sua cria. No entanto, uns minutos depois, o macaco recuperou as energias.

Em declarações dadas à imprensa internacional, Avinash Lodhi relatou: "Foi tão rápido que eu nem me apercebi do que estava a acontecer quando tirei a fotografia. Após ter verificado a imagem, fiquei em silêncio durante uma hora".

O fotógrafo, que tem um portefólio rico em paisagens e elementos da natureza, acredita que capturou um momento único. "Ao longo da minha carreira fotográfica, nunca vi nada assim", concluiu.