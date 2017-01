Fugitivo vestiu-se de "Wally" e desafiou a polícia a encontrá-lo

Ontem às 22:35 Facebook

Um fugitivo inglês resolveu encarnar a personagem de " Onde está o Wally" enquanto estava a ser procurado pelas autoridades.

J.J. McMenamin, de 30 anos, foi notificado de que se devia apresentar em tribunal depois de ter cometido várias contraordenações rodoviárias, mas resolveu não comparecer.

A polícia de North Yorkshire contou à imprensa britânica que as buscas se realizaram no último fim de semana, com recurso a cães pisteiros e helicópteros.

Entretanto, o infrator modificou a fotografia e perfil do Facebook e fez diversas publicações na rede social nas quais surgiu vestido como a personagem de "Onde está o Wally" e desafiou as autoridades a encontrá-lo.

Contudo, McMenamin resolveu entregar-se e transmitiu, na manhã de segunda-feira, em direto no Facebook, o momento em que foi levado, pelos amigos, para a esquadra de Harrogate.

De acordo com a imprensa britânica, o homem pode ter de cumprir até seis meses de prisão.