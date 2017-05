Homem embriagado estaciona carro em parque da polícia

Hoje às 17:13 Facebook

Um indivíduo embriagado e sem carta entrou num parque da Polícia Municipal de Pamplona, Espanha, convencido que estava num local de estacionamento público.

O insólito ocorreu na madrugada deste sábado. Perto das 4 horas, um homem de 38 anos, que conduzia pelo bairro espanhol de San Juan, situado em Pamplona, decidiu que o lugar mais indicado para estacionar o carro seria o parque da polícia.

Convencido de que o parque se destinava ao estacionamento público, o condutor, que estaria acompanhado por uma mulher, entrou e deixou aí o veículo.

A polícia apercebeu-se do estado do homem, que estava embriagado e nem sequer tinha carta, assim que um dos agentes responsáveis pelo controlo do parque se aproximou da janela do carro. Hesitante, o condutor explicou que não sabia que o local se destinava à polícia e disse que ia sair imediatamente.

No entanto, quem acabou por fugir foi a mulher que o acompanhava, que saiu a correr pela rampa do parque da polícia. O homem foi proibido de abandonar o local.

Devido ao estado do condutor, a polícia informou-o de que seria submetido a um teste de álcool, o que este recusou repetidamente. Para além de negar o pedido do agente, o homem foi também acusado de ter a carta fora de validade, que lhe teria sido já retirada na sequência de crime anterior.