Macaco obeso vai ter de fazer dieta

Um macaco selvagem com excesso de peso encontra-se em reabilitação. O animal foi resgatado da Tailândia já em estado crítico.

Conhecido pela comunidade local como "Tio Gordo", um macaco tailandês passou vários anos a alimentar-se de comida de plástico e refrigerantes deixados para trás pelos turistas.

Devido ao estado do animal, que com 26 quilos sofre já de obesidade mórbida, não havia outra opção senão levá-lo para uma clínica de reabilitação. Depois de ser resgatado, o macaco será submetido a uma dieta de proteína magra, frutas e legumes.

"Ele tinha várias pessoas e também outros macacos a trazer-lhe comida", explicou Supakarn Kaewchot, veterinário responsável pela dieta do animal. "Ele [o macaco] encontra-se agora em estado crítico, correndo o risco de ficar com doenças cardíacas e diabetes."

Na Tailândia, vários macacos andam em liberdade pelas ruas, atraindo turistas que os alimentam e brincam com eles. Kaewchot diz que o "Tio Gordo" é a prova de que não se deve alimentá-los.

"Eu entendo que as pessoas tenham pena dos macacos e que os queiram alimentar. Mas por favor não os alimentem com comida que as pessoas gostam de comer como snacks ou refrigerantes. É muito prejudicial para a sua saúde."

Os veterinários esperam que o macaco recupere dentro de alguns meses.