"Motociclista mais sexy da Rússia" morre em despiste a alta velocidade

Uma mulher, conhecida como a "motociclista mais sexy da Rússia", morreu na sequência de um despiste de moto a grande velocidade.

Olga Pronina tinha uma legião de fãs no Instagram. Apaixonada por motos e alta velocidade, era conhecida pelas proezas com a mota, filmadas e colocadas online, e pelas poses ousadas em cima da BMW S1000RR.

Morreu na segunda-feira, na sequência de um despiste de moto, em Vladivostoque, na Rússia. Olga, de 40 anos, embateu nos "rails" centrais da via e teve morte imediata. Deixa uma filha, de 16 anos.

Foi aberta uma investigação para apurar as causas do despiste, que destruiu completamente a moto. Segundo os "media" russos, uma das rotas do motociclo foi encontrada a mais de 600 metros do local do embate.

Olga Pronica, cabeleireira de profissão, mostrava as proezas e o corpo bem tonificado no Instagram. Sob o "nick" monika9422, somava mais de 160 mil seguidores naquela rede social.

Foi no Instagram que revelou ter circulado a 250 quilómetros hora numa autoestrada russa. Naquela rede social, Olga mostrou vários truques em cima da moto e publicou inúmeras fotos em poses sensuais, quase sempre com a BMW S1000RR por perto.

Na última publicação feita no Instagram, Olga junta as duas facetas que lhe deram fama: começa o vídeo a circular sentada de lado na moto e termina com uma pose sensual.