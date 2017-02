Motorista prendeu ladrão na porta do autocarro

JN Hoje às 10:23, atualizado às 10:24 Facebook

O motorista de um autocarro num bairro de Bogotá, na Colômbia, conseguiu prender um ladrão na porta traseira do autocarro que conduzia e alterou o percurso, para levá-lo à esquadra da polícia.

O vídeo da "detenção" do ladrão foi gravado no bairro de Villa Hermosa, em Bogotá, perante o olhar de dezenas de pessoas, e divulgado no YouTube no dia 6.

Segundo a imprensa local, um motorista de autocarro do serviço público de transportes de Bogotá conseguiu prender um homem após este ter assaltado uma passageira, tirando-lhe o telemóvel. Quando se preparava para fugir, o motorista fechou a porta traseira do veículo e o suspeito ficou preso pelas pernas: com o corpo dentro do autocarro e as pernas de fora.

O homem apelou para que abrissem a porta, mas o motorista, apesar de o autocarro estar cheio de passageiros, seguiu até à esquadra da polícia para entregar o ladrão.