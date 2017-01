Pagou impostos com 300 mil moedas como forma de protesto

JN Ontem às 22:07 Facebook

Insatisfeito com o funcionamento do Departamento de Veículos Motorizados da Virgínia, nos EUA, um contribuinte pagou os impostos da venda de dois carros com 300 mil moedas. E tiveram que ser contadas à mão.

Depois de vários conflitos com o Departamento de Veículos Motorizados (DVM) da Virgínia, Nick Stafford marcou a sua posição: pagou 2987,14 dólares (cerca de 2800 euros) em "pennies" (moedas de um cêntimo de dólar).

Vários funcionários do DMV foram mobilizados para receber este pagamento, que, por lei, não podiam negar. Foram necessárias mais de 12 horas para contar todas as moedas.

Aliás, o próprio Nick Stafford contratou 11 pessoas para o ajudarem a abrir os pacotes de papel onde estavam as moedas e as colocarem em caixas na noite anterior ao pagamento.