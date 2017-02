Polícia encontrou mais de um milhão de euros em mala esquecida num táxi

Hoje às 15:27, atualizado às 15:32 Facebook

A polícia de Londres divulgou esta sexta-feira ter encontrado num táxi um saco com quase um milhão de libras em dinheiro.

Segundo um relatório sobre as apreensões feitas no biénio 2015/2016, a Scotland Yard encontrou o saco com 943 mil libras (cerca de 1,11 milhões de euros) no compartimento dos passageiros de um táxi.

"O dinheiro foi encontrado quando os agentes pararam um táxi no leste de Londres e encontraram um saco grande no compartimento dos passageiros que continha dinheiro", pode ler-se no relatório.

Esta foi a maior quantia de dinheiro confiscada pelas autoridades e que reverteu a favor do Estado durante estes dois anos, mas apreensão mais significativa ascende a quase 7,5 milhões de euros em terminais eletrónicos de pagamento em loja, que eram usados - através de empresas de fachada - para receber dinheiro de bordeis e venda de droga.

No total, em 2015 e 2016, a Scotland Yard apreendeu mais de 73 milhões de libras (cerca de 86,2 milhões de euros) a criminosos.