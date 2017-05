Processa mulher por ter enviado SMS durante um encontro

JN Ontem às 23:39 Facebook

Um homem do Texas, EUA, decidiu apresentar queixa contra uma mulher, indignado pelo seu comportamento, pelo facto de ter enviado mensagens do telemóvel durante o primeiro encontro.

Brandon Vezmar, 37 anos, levou Crystal ao cinema e comprou os bilhetes para o filme "Guardiões da Galáxia", no passado dia 6 de maio. Era o primeiro encontro entre os dois. No entanto, Brandon diz que Crystal começou a enviar mensagens escritas (SMS) pelo telemóvel 15 minutos depois de o filme começar e que lhe pediu para parar, mas ela recusou. Ele sugeriu então que ela o fizesse no exterior da sala de cinema. Ela foi, mas já não voltou.

Sentindo-se lesado, o homem apresentou queixa em Austin, na semana passada, para exigir que a mulher lhe pague os 17,31 dólares (16 euros) que gastou - piza e bilhete de cinema - alegando que o comportamento da mulher durante o encontro "foi uma ameaça à sociedade civilizada".

Ela recusa reembolsar o valor, justificando que "ele é que a levou a sair".

A mulher explicou, entretanto, que só enviou duas ou três mensagens para a sua melhor amiga, que estava a ter uma discussão com o namorado. "Tinha o meu telemóvel baixo e não estava a incomodar ninguém", garante Crystal, citada pela BBC.

De acordo com a queixa apresentada por Brandon, o envio de mensagens escritas é uma "clara violação" da regras de conduta do cinema e Crystal afetou "negativamente" a visualização do filme por ele e outros.

"Embora os danos solicitados sejam modestos, o princípio em causa é importante uma vez que o comportamento do acusado é uma ameaça à sociedade civilizada", lê-se na queixa.

O responsável pelo cinema onde tudo se passou já se ofereceu para compensar Brandon pelo valor em causa, caso ele retire a queixa.