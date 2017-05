Recluso tenta fugir da prisão vestido de mulher

Hoje às 16:11 Facebook

Um preso tentou fugir do estabelecimento de segurança máxima em San Pedro Sula, Honduras, no último domingo. Francisco Herrera Argueta causou estranheza pelo seu "andar estranho" e "voz rouca" e acabou por ser desmascarado antes de conseguir sair da prisão.

Conhecido como Don Chico, o líder de um gangue tentou escapar da prisão de segurança máxima fingindo ser uma mulher, no meio de familiares de outros reclusos que saíam no fim do horário de visita.

Francisco Herrera Argueta estava a usar uma saia comprida, uma peruca, seios falsos e maquilhagem. Foram os saltos altos que começaram por criar desconfiança nos guardas prisionais. Bayron Sauceda, porta-voz da polícia, explicou que os guardas prisionais repararam no "andar estranho" da visitante. Mesmo assim, o homem, de 55 anos, conseguiu passar por vários pontos de segurança antes de ser apanhado.

Foi, no entanto, ao levantar o documento de identificação que o recluso foi descoberto, ao falar com uma voz masculina "rouca". Nesse momento, o guarda prisional pediu que ele retirasse os óculos de sol, para que pudesse comparar com a foto no documento de identificação. "A maquilhagem não conseguia esconder o facto de o visitante ser um homem", afirmou o porta-voz da polícia.

De acordo com o jornal "El Heraldo", o recluso foi encarcerado em setembro de 2015 por homicídio e porte ilegal de arma de fogo. Francisco Herrera Argueta poderá a vir ser transferido para a prisão de segurança máxima El Pozo, em Santa Bárbara, conhecida como a mais perigosa das Honduras.