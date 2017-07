Água apaga sede dos bombeiros na Guarda

Hoje às 00:40 Facebook

"Bombeiro amigo", a iniciativa solidária do "Jornal de Notícias", em parceria com a Prio, a Mitsubishi e a Unicer, levou ajuda aos bombeiros na Guarda. Foram distribuídas, no teatro de operações, garrafas de água pelos homens e mulheres das corporações em ação no terreno.

Água apaga sede dos bombeiros

Dezenas de garrafas de água foram distribuídas, no âmbito da iniciativa do JN "Bombeiro Amigo", pelos soldados da paz, já exaustos, que esta quinta-feira andavam a fazer o rescaldo do grande incêndio que assolou o distrito da Guarda.