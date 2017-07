"Bombeiro amigo" leva água a Nisa e Penacova

Hoje às 00:40 Facebook

Twitter

Partilhar

"Bombeiro amigo", a iniciativa solidária do "Jornal de Notícias", em parceria com a Prio, a Mitsubishi e a Unicer, levou ajuda aos bombeiros de Penacova (Coimbra) e de Nisa (Portalegre). Foram distribuídas, no teatro de operações, garrafas de água pelos homens e mulheres das corporações em ação no terreno.

Dezenas de garrafas distribuídas em Nisa

Num contexto de emergência com aldeias evacuadas e estradas cortadas, como o IP2, o "bombeiro amigo" contornou as chamas que ontem ameaçavam o concelho de Nisa para distribuir dezenas de garrafas de água aos mais de 500 bombeiros que combatiam o incêndio.

Uma oferenda em pleno combate

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

O gesto solidário é entregue como uma oferenda, um agradecimento aos soldados da paz. O "bombeiro amigo" foi ao encontro dos homens que esta quinta-feira combatiam o incêndio em Penacova e encontrou-os na Estrada da Beira, em Foz do Caneiro.