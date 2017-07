Distribuição de água no terreno em Coimbra

Hoje às 00:40 Facebook

"Bombeiro amigo", a iniciativa solidária do "Jornal de Notícias", em parceria com a Prio, a Mitsubishi Motors e a Unicer, levou ajuda aos bombeiros em Coimbra. Foram distribuídas, no teatro de operações, garrafas de água pelos homens e mulheres das corporações em ação no terreno.

Desta vez, o "Bombeiro Amigo", iniciativa do "Jornal de Notícias" que vai decorrer até ao último dia de agosto, foi ontem até Coimbra ajudar bombeiros - quase quatro centenas - de várias corporações do país, distribuindo garrafas de água.

O trabalho árduo e o calor deixou-os agradecidos por este gesto, que tem por missão transmitir solidariedade com os homens e mulheres que, voluntariamente, combatem as chamas que grassam no país.