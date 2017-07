"Bombeiro amigo" distribuiu àgua em Proença-a-Nova

Hoje às 01:35, atualizado às 01:39 Facebook

"Bombeiro amigo", a iniciativa solidária do "Jornal de Notícias", em parceria com a Prio, a Mitsubishi Motors e a Unicer, levou ajuda aos bombeiros em Proença-a-Nova. Foram distribuídas, no teatro de operações, garrafas de água pelos homens e mulheres das corporações em ação no terreno.

Mais de duas centenas de garrafas de água foram entregues, segunda-feira, em Proença-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, a bombeiros que combatiam o fogo que teve início na Sertã, no âmbito da iniciativa do JN "Bombeiro Amigo".

Um apoio agradecido, atendendo às condições difíceis em que operavam.

A distribuição de água no terreno tem por missão transmitir solidariedade para com os homens e mulheres que combatem as chamas que grassam no país.