Com as chamas a ameaçar por todos os lados, as centenas de homens que as combatiam, ontem, em Mação, mal tinham tempo para respirar.

Foi com agrado, por isso, que receberam, em Pereiro, o "Bombeiro amigo", ação solidária do JN em parceria com a Prio, a Mitsubishi Motors e a Unicer, que distribuiu dezenas de garrafas com água por quem mais dela precisava. Alguns aproveitaram para fazer uma pequena pausa.