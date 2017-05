Vídeo criativo de bombeiros pode valer dois mil euros em gasóleo

Hoje às 18:48 Facebook

Até 8 de junho, as corporações de bombeiros de todo o país podem candidatar-se a receber vales de dois mil euros em gasóleo. Basta pegar numa câmara ou num telemóvel e produzir um vídeo criativo de um minuto que convença o júri do passatempo, lançado pelo JN em parceria com a Liga dos Bombeiros Portugueses.

"O vídeo do meu quartel de bombeiros num minuto" é o mote da iniciativa, que se enquadra numa campanha de sensibilização e de informação sobre a defesa da floresta contra incêndios que o "Jornal de Notícias" irá promover durante os próximos meses. Podem participar corporações, de forma coletiva, ou cidadãos que pretendam apoiar e homenagear as associações de bombeiros da sua área de residência.

Os vídeos devem ser alojados no Youtube e o link enviado para o e-mail sosincendios@jn.pt, podendo o regulamento completo ser consultado aqui. Após o período de receção de vídeos, que decorre até 8 de junho, o júri fará a seleção dos 12 mais criativos e que melhor consigam transmitir a mensagem sobre a importância dos bombeiros na comunidade. Os selecionados serão colocados à votação do público, na página de Facebook do JN, entre 15 e 22 de junho.

Cada uma das três corporações que recolham mais votos irá receber vales de gasóleo Prio no valor de dois mil euros. Os resultados serão anunciados a 25 de junho.