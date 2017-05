40 concelhos chumbam muito mais

ALEXANDRA INÁCIO Hoje às 00:32, atualizado às 00:45 Facebook

No interior do país e na periferia de Lisboa há níveis muito elevados de retenção no 2.º ano.

Em Portugal, 17% dos alunos chumbam, pelo menos, uma vez no 1.º ciclo - é o segundo pior resultado da OCDE. Um estudo promovido pela associação EPIS-Empresários pela Inclusão e coordenado pela ex-ministra, Maria de Lurdes Rodrigues, revelou que a prevalência de elevados níveis de retenção, especialmente no 2.º ano, não é um fenómeno nacional mas circunscrito a 40 concelhos do interior do país, da cidade e periferia de Lisboa. A pesquisa será divulgada segunda-feira.

