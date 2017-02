Açores sob aviso amarelo devido a vento forte e agitação marítima

Hoje às 11:14, atualizado às 11:15 Facebook

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou sete ilhas dos Açores sob aviso amarelo, entre as 15 horas deste domingo (mais uma hora em Lisboa) e as três de segunda-feira, devido a vento forte e agitação marítima.

O aviso amarelo abrange as ilhas dos grupos ocidental (Flores e Corvo) e central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial), onde se espera vento forte, com rajadas que podem chegar aos 100 metros.

A direção do vento será de sudoeste, passando a oeste no grupo ocidental.

Nas ilhas das Flores e do Corvo, há ainda um aviso amarelo relativo a agitação marítima, prevendo-se ondas de cinco e seis metros, de sudoeste, passando a oeste.

O aviso amarelo, o terceiro mais grave de uma escala de quatro, indica situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.