Aeroportos alertam para os constrangimentos da greve no sábado

A Aeroportos de Portugal admite que a greve de cinco dias das empresas de segurança cause constrangimentos, recomendando aos passageiros que despachem a bagagem e que se desloquem para o aeroporto pelo menos duas horas antes do voos.

Os trabalhadores da segurança dos aeroportos começam no sábado uma greve de cinco dias exigindo melhores condições laborais, um protesto que coincide nos primeiros dois dias com o controlo de fronteiras devido à visita papal.

Num comunicado divulgado esta sexta-feira, a ANA - Aeroportos de Portugal afirma que "é previsível que o processamento de passageiros nos aeroportos nacionais sofra constrangimentos" durante esse período e recomenda aos passageiros que viagem entre 13 e 17 de maio que "procurem ou aguardem as instruções transmitidas pelas suas companhias aéreas".

A ANA sugere também que "os passageiros procedam ao despacho de bagagem no check-in, isto é, no porão, para reduzir o número de peças a rastrear no controlo de bagagem de mão" e que "cheguem ao aeroporto com, pelo menos, duas horas de antecedência em relação à hora do seu voo".