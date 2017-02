Agitação marítima obriga ao fecho e condicionamento de quatro barras

Hoje às 08:15, atualizado às 08:17 Facebook

As barras de S. Martinho do Porto, em Alcobaça, e do Alvor, no Algarve, estão esta terça-feira fechadas a toda a navegação por causa da agitação marítima.

De acordo com a Marinha, além destas duas barras encerradas, estão condicionadas as barras da Póvoa do Varzim e de Vila do Conde, onde as embarcações de calado superior a dois metros apenas podem circular no período compreendido entre duas horas antes e duas horas depois da preia-mar.

Estão previstos para hoje períodos de chuva e aguaceiros em todo o território nacional, com condições para a ocorrência de trovoadas.