Álcool ativa as células cerebrais que estimulam a fome

Ontem às 20:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Cientistas no Reino Unido descobriram, numa experiência com ratinhos, que o álcool ativa os neurónios (células cerebrais) que, normalmente, estimulam a fome.

O estudo foi publicado, esta terça-feira, na revista "Nature Communications".

A equipa, que agrega investigadores do Francis Crick Institute, da University College e do King's College, todas instituições em Londres, demonstraram que os componentes fundamentais dos circuitos do cérebro, localizados no hipotálamo, também são ativados pelo álcool.

Além disso, descobriram que a atividade dos neurónios AGRP do hipotálamo é essencial na ingestão de alimentos induzida pelo etanol, um dos componentes do álcool, perante a ausência de fatores sociais que podem levar ao ato de comer em excesso.

No estudo, os cientistas administraram 180 mililitros de álcool a ratinhos, durante três dias, uma experiência que resultou num aumento significativo da ingestão de comida, por comparação com roedores do grupo de controlo.

Os investigadores observaram que os neurónios AGRP que estimulam a fome, e que fazem parte do circuito de alimentação no cérebro dos ratinhos, também eram ativados pelo álcool.

Quando era eliminada a atividade destes neurónios, acabava a ingestão de alimentos em excesso.