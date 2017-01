Altri vai investir 125 milhões na Celtejo e na Celbi

Hoje às 08:56 Facebook

Twitter

Partilhar

O primeiro-ministro António Costa assina, esta segunda-feira, dois contratos de investimento entre o Estado português e o grupo Altri, no valor de 125 milhões de euros.

Estes dois contratos correspondem a investimentos de 40 milhões de euros na Celbi, unidade na Figueira da Foz, e 85 milhões de euros na Celtejo, em Vila Velha do Ródão, segundo o grupo português de referência mundial na produção de pasta de papel.

Estes investimentos permitirão, através da introdução de inovação, tornar os processos de produção de pasta mais eficientes e aumentar a capacidade instalada, de acordo com o grupo Altri.

A assinatura dos dois contratos de investimento terá lugar na sede da Celbi, na Leirosa, na Figueira da Foz, e a cerimónia contará ainda com as presenças dos ministros da Economia e da Agricultura e do secretário de Estado da Indústria, de acordo com a Altri.

O grupo português dedica-se à produção de pasta de papel nas suas três unidades - Caima, em Constância, Celtejo, em Vila Velha do Ródão, e Celbi, na Figueira da Foz -, desenvolvendo ainda atividade na gestão da floresta, onde detém cerca de 85 mil hectares, e na produção de energia a partir da biomassa.

A Altri exporta cerca de 95% da sua produção para a Europa, mas também para a China e resto do mundo.

A empresa tem um volume de vendas superior a 665 milhões de euros.