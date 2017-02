Álvaro Novo vai ser secretário de Estado do Tesouro

Hoje às 10:16, atualizado às 10:19 Facebook

O Ministério das Finanças vai ser reforçado com um novo secretário de Estado, Álvaro Novo, que ficará com a pasta do Tesouro.

Álvaro Novo, que até agora desempenhava as funções de economista-chefe no gabinete do ministro das Finanças, Mário Centeno, vai tomar posse na próxima segunda-feira, no Palácio de Belém, como secretário de Estado do Tesouro.

Álvaro Novo começou a trabalhar com Centeno cerca de uma semana depois da posse do atual Governo, a 26 de novembro de 2015.

Nascido em Estarreja, em 1972, Novo é licenciado e doutorado em Economia e mestre em Estatística Aplicada pela Universidade de Illinois, Estados Unidos. É técnico-consultor do Banco de Portugal desde 2001 e professor associado-convidado do ISEG (Instituto Superior de Economia e Gestão - Universidade de Lisboa) e da Universidade Nova.

Ricardo Mourinho Félix passará a desempenhar o cargo de secretário de Estado Adjunto e das Finanças, segundo uma nota colocada este sábado no site da Presidência da República.