Animais deixam de ser coisas

Por unanimidade, o Parlamento aprovou esta quinta-feira que os animais irão deixar de ser considerados coisas e passam a ser reconhecidos como "seres sensíveis". Assim, na prática, do Código Civil os animais deixarão de estar na categoria "Animais".

Porém, logo depois desta votação, todos os projetos de lei do PS, BE e PAN para aumentar as multas aplicadas a quem maltrata animais foram chumbadas pelos comunistas, centristas e social-democratas.

As quatro iniciativas do PS, PAN, PSD e BE, que alteram no Código Civil o estatuto dos animais, não levantaram dúvidas no hemiciclo, que realizou a sua última votação de 2016.

O que acabou por ser aprovado foi um texto único que fundiu as propostas dos quatro partidos, resultante do trabalho na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdade e Garantias

Depois, o projeto de lei do PS que previa alterações ao regime sancionatório aplicável aos animais de companhia [cães, gatos...], no Código Penal, foi chumbado pelo PCP, CDS e PSD. A favor estiveram, além dos deputados do PS, o PAN, BE e PEV.

Um projeto semelhante do PAN também foi rejeitado, mas com alterações nas votações. A favor PAN, BE e alguns deputados do PS - Pedro Delgado Alves, Carla Sousa, Luís Graça, Odete João, Tiago Barbosa Ribeiro, Pinotes Batista, Bacelar Vasconcelos e Joaquim Raposo. PCP, CDS e PSD votaram contra. E as bancada do PS e do PEV abstiveram-se.

Por último, uma proposta do BE semelhante às duas anteriores teve o mesmo fim, com ligeiras alterações nas votações: o PS absteve-se. BE, PEV, PAN e o grupo de deputados do PS que esteve a favor do projeto do PAN, votaram favoravelmente. A iniciativa acabou chumbada pelo PCP, CDS e PSD.