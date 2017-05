António Almeida Ribeiro: "Este é o Papa que a Igreja precisa no mundo de hoje"

Rosa Ramos Hoje às 11:41 Facebook

Twitter

Partilhar

A acompanhar desde o primeiro dia o Pontificado de Francisco, o embaixador de Portugal na Santa Sé está convencido de que este é o Papa que a Igreja hoje precisa.

E a explicação para popularidade de Francisco é tão simples como sua a própria postura. Por usar uma "linguagem fácil e direta" é entendido por todos, chegando não só aos mais vulneráveis como conquistando também uma repercussão internacional nunca antes testemunhada.

Tal não significa que o seu caminho seja pacífico, são aliás bem conhecidas as "resistências" que enfrenta no processo de reformas que empreendeu, reconhece o diplomata. Mas todos que o conhecem, assegura Almeida Ribeiro, não duvidam de que é persistente o suficiente para levar o seu plano até ao fim.

Francisco tem ainda muitos momentos marcantes pela frente e a sua primeira visita ao Santuário é o próximo, diz o embaixador, acreditando que o Papa não só irá ficar comovido com uma realidade que move milhões de crentes como irá viver esta experiência de um modo intimista e individual. E, no final desta "visita histórica", além da consagração a Fátima sair renovada, são as relações entre Portugal e Santa Sé - já de si das mais antigas - que ficarão ainda mais reforçadas.

Portugal é um dos países com relações mais antigas com a Santa Sé. Essa proximidade especial ainda existe ou acabou por se diluir no tempo?

No meu entender, essa proximidade ainda existe, adaptada naturalmente à realidade contemporânea. Basta recordar as visitas bilaterais de alto nível que têm sido realizadas regularmente entre Portugal e a Santa Sé no passado recente, de que a Peregrinação do Papa Francisco a Fátima é apenas o último exemplo mais significativo. Mas há outras razões que subsistem no tempo, e que a meu ver refletem essa proximidade, como sejam o facto de Portugal ter em Lisboa um dos dois únicos Patriarcados existentes na Europa Ocidental (o outro é o de Veneza), ou ainda o fenómeno de Fátima, que é uma importante referência para o mundo católico, e não só. A existência de uma Concordata é igualmente um sinal da grande relevância que as nossas relações bilaterais continuam a ter nos dias de hoje.

Quais diria que são, estrategicamente, as relações mais importantes para a Santa Sé?

O Pontificado de Francisco tem dedicado grande atenção e mostrado especial preocupação por questões delicadas que se verificam no mundo de hoje. Basta citar o drama imenso dos migrantes e refugiados, a situação dos mais pobres e marginalizados das sociedades, as questões ambientais, as situações de guerra e de violência que afetam sobretudo os mais vulneráveis e tantos inocentes, assim como os casos de perseguição religiosa e extremismos que se verificam em várias regiões do mundo. Essas são matérias em que o Papa tem intervindo frequentemente e constituem claras prioridades na atuação da Santa Sé. Cabe recordar que a promoção da paz e da dignidade integral da pessoa humana são objetivos permanentes que a diplomacia da Santa Sé persegue e que no atual Pontificado são particularmente sublinhados.

Esta é uma representação diplomática bastante diferente das restantes. Quais são as principais diferenças? E o que faz, afinal, todos os dias, o embaixador de Portugal junto da Santa Sé?

A Embaixada na Santa Sé está acreditada junto de um Estado soberano, que é simultaneamente a sede da Igreja Católica. Essa é uma grande diferença relativamente a outras representações diplomáticas, que traz consigo uma atividade específica que não existe nas outras situações. No entanto, e tal como sucede noutras missões diplomáticas, a função principal de um embaixador é a de representar o seu país e de defender os interesses nacionais, além, evidentemente, de trabalhar para o reforço do relacionamento existente. O facto de a Santa Sé ter tendencialmente uma presença global universal dá-lhe uma posição privilegiada que poucos Estados conseguem atingir, tornando-se num interlocutor de particular interesse pela abundante informação que recolhe diretamente do terreno através das suas múltiplas estruturas, assim como pelo peso das posições que toma nas várias matérias, cuja repercussão em todo o mundo me parece um facto incontestável.

Em 2014, defendeu numa entrevista que a Concordata estava a ser aplicada e funcionava. Contudo, em Portugal, o assunto não parece estar bem resolvido tendo em conta não só a recente polémica da tentativa de cobrança de IMI, por parte da Autoridade Tributária, aos edifícios religiosos como o facto de o Santuário de Fátima não apresentar contas há 11 anos por persistirem diferendos relacionados com a aplicação da Concordata. Seria desejável iniciar uma renegociação, de forma a esclarecer alguns pontos?

A aplicação da Concordata compete diretamente à Comissão Paritária Portugal/Santa Sé, que funciona e reúne regularmente em Lisboa. Pelas informações que recebo sobre os respetivos trabalhos, mantenho a mesma avaliação positiva que fiz anteriormente relativamente à aplicação genérica da Concordata. E, por isso, não me parece existirem razões que porventura recomendassem a abertura de um processo negocial com o Vaticano, sobretudo depois da recente revisão do texto. O problema que referiu sobre o IMI foi esclarecido e ultrapassado, apenas recorrendo ao Acordo em vigor.

Foi o primeiro embaixador a entregar as credenciais ao atual Papa, que tinha acabado de ser escolhido. Ele estava desconfortável? Como foi esse primeiro encontro?

Não diria que o Papa estivesse "desconfortável" quando apresentei as Cartas Credenciais, mas simplesmente expectante, talvez por se encontrar pela primeira vez naquela situação. Mas rapidamente a conversa, que foi a sós, fluiu de forma natural e aberta, sem que eu tivesse sentido quaisquer constrangimentos da parte do Papa. Bem pelo contrário! E com grande sentido de humor até contou histórias divertidas, nomeadamente a propósito dos argentinos (anos antes eu tinha sido embaixador em Buenos Aires)... Ambos rimos descontraidamente.

Desde então, como avalia o Pontificado do Papa Francisco?

Julgo que Francisco corresponde àquilo que a Igreja precisava no mundo de hoje: um Papa com uma postura simples, próximo das pessoas, preocupado com os mais fracos e com os graves problemas que afligem o mundo. E que, para se exprimir, usa uma linguagem fácil e direta que todos entendem, mas que nem por isso deixa de ter grande impacto e repercussão no plano internacional.

O que espera, pessoalmente e politicamente, da visita do Papa a Portugal?

Acima de tudo parece-me que esta viagem é importante para a consagração renovada de Fátima e da sua Mensagem "urbi et orbi". Uma grande distinção para Portugal e para os portugueses!

Que relação acredita que tem este Papa com Portugal e, muito especialmente, com Fátima?

Francisco visita Fátima pela primeira vez e estou convencido que irá ficar especialmente sensibilizado por uma realidade que interpela muitos milhões de pessoas em todo o mundo, mas que é muito importante ser vivida individualmente, pois só assim se consegue apreender toda a dimensão da espiritualidade e devoção à Virgem de Fátima. Não tenho dúvida que o Papa vai poder sentir e apreciar diretamente essa realidade tão especial e tão profunda, tal como aconteceu com os anteriores Papas que estiveram no Santuário.

Acredita que a aparente maior abertura de Francisco se tem traduzido, também, em diferenças nas relações diplomáticas, comparativamente com outros Papas?

A especial preocupação do Papa Francisco pelas periferias e pelas situações mais difíceis que se vivem em tantos países têm naturalmente aproximado a Santa Sé dessas realidades e dessas nações. A intervenção direta do Papa na tentativa de resolução de várias questões internacionais confere-lhe também um protagonismo que é necessário e justo reconhecer.

O Papa tem alguma influência de facto na política da Santa Sé? Recorrentemente são referidas as dificuldades dos Papas em se imporem politicamente junto da Cúria romana.

São conhecidos e mesmo públicos alguns exemplos das resistências que o Papa Francisco tem tido que enfrentar no processo de reformas que empreendeu após ter sido eleito, apesar de ser certo que grande parte essas reformas decorrerem precisamente dos debates havidos entre os Cardeais imediatamente antes da realização do Conclave que elegeu Francisco. Mas todos os que conhecem Jorge Bergoglio não hesitam em afirmar a sua plena determinação de levar o plano até ao fim. Eu também acredito que assim será!

Num futuro próximo, e terminada a visita a Fátima, por onde passarão as relações diplomáticas entre a Santa Sé e Portugal?

As relações entre Portugal e a Santa Sé sairão ainda mais reforçadas após esta visita histórica. Mas há sempre novos projetos a desenvolver e os laços existentes podem ser sempre mais expressivos. Estou convencido que será isso que vai acontecer.

É católico. Considera conveniente que o embaixador junto da Santa Sé seja um católico? Porquê?

É uma regra que tem sido seguida pela Santa Sé relativamente aos embaixadores de países considerados católicos, como é o caso de Portugal. E, a meu ver, um embaixador com formação católica pode mais facilmente apreender a realidade vaticana do que outro que a não tenha. A assistência às inúmeras cerimónias tem mais sentido se o embaixador se integrar também como crente.

Pedem-lhe para dar muitos "recados" ao Papa? E presentes? Pode contar-nos algumas histórias?

"Recados" não, mas presentes sim. A embaixada serve frequentemente de intermediária em inúmeras ocasiões, assim como intervém constantemente para dar seguimento aos inúmeros pedidos que recebemos de pessoas que pretendem assistir às principais cerimónias que têm lugar no Vaticano, nomeadamente às Audiências Gerais das quartas-feiras. Em muitos casos são doentes com doenças graves que procuram conforto num contacto direto com o Papa. Temos podido ajudar a proporcionar momentos muito especiais a dezenas de portugueses que se nos dirigem com esse objetivo.