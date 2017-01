António Costa felicita Presidente pelo primeiro ano de mandato

Hoje às 08:39, atualizado às 08:50 Facebook

O primeiro-ministro, António Costa, felicitou esta terça-feira o presidente da República pelo primeiro ano de mandato com uma mensagem nas redes sociais.

"Parabéns Caro Professor, as maiores felicidades Senhor Presidente da República", escreveu António Costa na rede social Twitter pelas 07.33 horas.

Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito para presidente da República a 24 de janeiro de 2016, à primeira volta, com 52% dos votos, e tomou posse a 9 de março.

Enfrentando um quadro de bipolarização resultante das legislativas, o antigo presidente do PSD defendeu, desde o início do mandato enquanto chefe de Estado que o Governo minoritário do PS, suportado por acordos à esquerda no parlamento, deve cumprir o seu mandato e tem sido, no essencial, convergente com o executivo chefiado por António Costa.

A sua relação com o PSD liderado por Pedro Passos Coelho tem registado, por isso, alguma tensão. Demarcou-se da ideia de que faltava legitimidade ao atual Governo e do discurso negativo da oposição sobre a trajetória das contas públicas, embora com reparos sobre a necessidade de captação de investimento e de crescimento económico.

Apesar de vir da mesma área política, Marcelo Rebelo de Sousa distinguiu-se do seu antecessor, Aníbal Cavaco Silva, no contacto próximo e informal com os cidadãos e na agenda intensa e presença mediática constante.