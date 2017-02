Aprovada audição parlamentar das ministras da Justiça e da Administração Interna

Hoje às 12:29, atualizado às 12:40 Facebook

O parlamento aprovou, esta quarta-feira, a audição urgente das ministras da Justiça e da Administração Interna a propósito da fuga de três reclusos da cadeia de Caxias e do furto de 50 armas da direção nacional da PSP, respetivamente.

Os pedidos foram feitos pelo PSD à Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias que aprovou a audição de Francisca Van Dunem, sobre a fuga no domingo de três reclusos do estabelecimento prisional de Caxias, e de Constança Urbano de Sousa, a propósito do furto de cerca de 50 armas do armazém da direção nacional da PSP.

Ficou decidido que as explicações da ministra sobre o furto das armas Glock 9 mm seria o primeiro ponto da audição regimental de Constança Urbano de Sousa já marcada para sete de março.

Os deputados aprovaram ainda a audição de dez entidades, propostas pelo CDS, entre as quais os conselhos superiores da Magistratura e do Ministério Público e Ordem dos Advogados, sobre alterações ao regimento de custas judiciais e ao acesso ao direito.