As mensagens do Papa aos países por onde passou a caminho de Fátima

Como é tradição do Vaticano, o Papa Francisco enviou mensagens aos líderes dos países por onde passou no trajeto desta sexta-feira até Fátima.

Itália, telegrama dirigido ao presidente Sergio Mattarella

"Ao deixar o solo italiano para me dirigir a Portugal por ocasião do centenário das aparições da virgem Maria, em Fátima, dirijo ao senhor presidente a minha respeitosa saudação, no momento em que estou prestes a encontrar-me com peregrinos e especialmente doentes de todo o mundo, que acorrem ao santuário Mariano para encontrarem luz e esperança. Invoco a bênção do Senhor para toda a nação italiana, em particular para os que sofrem no corpo e no espírito. Franciscus PP."

França, telegrama dirigido a François Hollande

"Enquanto voo sobre França a caminho de Fátima, para uma visita pastoral, envio saudações cordiais a sua excelência e aos seus cidadãos. Rezo para que Deus todo-poderoso vos abençoe com paz e força, enquanto invoco a bênção divina para a Nação".

Espanha, telegrama dirigido a Filipe VI

"Enquanto voo sobre Espanha a caminho de Fátima, para uma visita pastoral, envio saudações cordiais a sua majestade e aos espanhóis. Rezo para que Deus todo-poderoso vos abençoe com paz e força, enquanto invoco a bênção divina para a Nação".