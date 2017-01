As regras da eleição do presidente do Parlamento Europeu

Helena Teixeira da Silva, em Estrasburgo Hoje às 10:51 Facebook

Quem se pode candidatar a presidente do Parlamento Europeu? Qualquer deputado ao Parlamento Europeu pode ser candidato, desde que seja proposto por um grupo político ou por um grupo de pelo menos 38 deputados (o equivalente a 5% de todos os eurodeputados).

Como se processa a eleição? O candidato que obtenha maioria absoluta dos votos expressos (50% dos votos +1), é eleito presidente. Os votos brancos ou nulos não contam para efeitos de cálculo da maioria necessária. Se no final da primeira volta nenhum dos candidato sair vencedor, dá-se início à segunda volta, o que pode acontecer uma terceira vez, com as mesmas regras. Se não houver maioria absoluta na terceira volta, os dois candidatos com mais votos seguem para um quarto escrutínio, no qual o presidente é eleito por maioria simples (vence a eleição quem obtiver mais votos). Em caso de empate, é eleito o deputado mais idoso.



Quais são os poderes da/o presidente? O presidente dirige, nos termos previstos no presente Regimento, as atividades do Parlamento e dos seus órgãos, e dispõe de todos os poderes para presidir aos trabalhos do Parlamento e assegurar o seu correto desenrolar. Representa o Parlamento em todas as questões de relações internacionais, cerimónias e atos administrativos, judiciais e financeiros, incluindo no início das cimeiras do Conselho Europeu, onde apresenta o ponto de vista do Parlamento em relação aos itens em agenda. O presidente é responsável por assinar o orçamento anual da UE após a sua aprovação em plenário. É ainda responsável por assinar toda a legislação adotada através do processo legislativo ordinário, em conjunto com o presidente do Conselho.