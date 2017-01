Assunção Cristas acusa Governo de não ter aprendido com o passado

Hoje às 14:40, atualizado às 14:42 Facebook

A líder do CDS-PP disse esta quinta-feira que os resultados da emissão de dívida, com uma taxa de juro de 4,227%, significam que o Governo do PS aprendeu pouco com o "caminho" que levou Portugal à bancarrota.

"É razão para a nossa preocupação. Isto demonstra que o Partido Socialista aprendeu muito pouco com o caminho que nos levou à bancarrota. É preciso lembrar que sem contas em ordem e sem dívida a diminuir - um caminho que parece que foi abandonado por este Governo de forma significativa -, nós não ficamos tranquilos em relação ao nosso futuro", disse Assunção Cristas quando questionada pelos jornalistas sobre a emissão de dívida de longo prazo realizada na quarta-feira pelo IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública.

Assunção Cristas disse também que o CDS-PP vai continuar a sinalizar a situação porque, no que diz respeito à dívida pública, sublinhou, "o caminho não parece ir no bom sentido".

A líder do CDS-PP falava com os jornalistas à margem de uma visita efetuada hoje ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

O Estado português emitiu na quarta-feira Obrigações do Tesouro que vencem a 14 de abril de 2017, tendo conseguido uma taxa de 4,227% naquela que foi a primeira emissão de longo prazo do ano.

A emissão foi na quase totalidade para investidores internacionais, sobretudo europeus.