Auditoria conclui que 85% dos ajustes diretos das águas tem irregularidades

O Tribunal de Contas fez uma auditoria à contratação pública por ajuste direto feita pela Águas de Portugal e concluiu que "85% dos processos examinados apresentam irregularidades e insuficiências".

Num relatório de auditoria publicado esta quarta-feira, o Tribunal de Contas (TdC) indica que, "na sequência de um pedido da Assembleia da República", foram examinados 81 processos de contratação pública por ajuste direto de 23 empresas do grupo Águas de Portugal (AdP), "correspondentes a 9,7 milhões de euros".

Na auditoria, "concluiu-se que 85% dos processos examinados apresentam irregularidades e insuficiências quanto à fundamentação das decisões de contratar e/ou de escolha do procedimento e/ou de adjudicação".

As principais irregularidades dizem respeito à "fundamentação do recurso ao ajuste direto e ao afastamento do princípio da concorrência", segundo o TdC, que destaca também "a preterição de formalidades legais, a ausência de despachos/deliberações ou sua existência com aprovação por órgãos incompetentes, a ausência de requisitos legalmente exigidos para as peças processuais e a inexistência de fundamentações legalmente exigidas".

Relativamente à fundamentação das decisões de contratar, da escolha do procedimento e de adjudicação, entre os 81 processos analisados, o TdC apurou que cinco processos (6%) estavam "regularmente fundamentados", mas que 14 processos (17%) "não tinham fundamentadas nem as decisões de contratar, nem as de escolha do procedimento de ajuste direto e nem as de adjudicação" e que nos restantes 50 processos (62%) "existiam irregularidades/insuficiências" em pelo menos uma das fundamentações".

Entre as principais falhas de fundamentação, o Tribunal destaca a "inexistência dos documentos correspondentes aos despachos/deliberações de autorização de contratar ou de realização de despesa, de escolha do procedimento ou de adjudicação", a "preterição do princípio da concorrência" e o "incumprimento de requisitos legais nas peças do procedimento".

Quanto ao não cumprimento do princípio da concorrência, o TdC destaca "o caso extremo da contratação reiterada, há mais de 15 anos, de uma mesma empresa para a prestação de assessoria informática".

O TdC refere que se trata de uma situação que se deve a "uma contratação inicial", ocorrida em 2001 e que "não acautelou o interesse do grupo AdP, favorecendo a contratação sistemática da mesma empresa em prejuízo claro daquele princípio e do interesse público".

Em causa está uma empresa prestadora de serviços que desenvolveu o programa informático para a área financeira da AdP SGPS e de outras empresas do grupo "sem que os processos examinados evidenciassem fundamentação para a escolha do ajuste direto", tendo a empresa sido contratada nomeadamente para "efetuar estudos de viabilidade económico-financeira, elaborar planos de negócio consolidado e produzir cenários para atualização daqueles planos do grupo AdP, avaliar as empresas do grupo e elaborar estudos e análises", mas também para realizar "procedimentos de gestão corrente das empresas, como seja para a elaboração de orçamentos anuais".

Além disso, esta empresa detém o histórico das bases de dados operacionais e financeiros do grupo, o que o TdC considera que "dificulta o eventual fornecimento dos mesmos serviços por outras empresas concorrentes".

O TdC conclui assim que esta contratação por ajuste direto "teve como efeito a dependência de um grupo económico público de uma única empresa privada, designadamente para a execução de tarefas recorrentes de gestão corrente e o afastamento do princípio da concorrência expressamente exigido".

O Tribunal recomendou aos conselhos de administração das empresas da Águas de Portugal que apliquem "com todo o rigor" as normas do Código dos Contratos Públicos.

Além disso, recomendou que planeiem "tendo em conta as necessidades historicamente recorrentes - devidas, por exemplo, a roturas, trabalhos de manutenção, etc. - e realizar, sempre que possível, procedimentos de contratação pública concorrenciais".

Ao Governo, o TdC recomendou que, na revisão do CCP, "reafirme a exigência de fundamentação rigorosa da decisão de contratar" e que considera a jurisprudência do TdC.

O TdC fixou ainda um prazo de 60 dias para que tanto as empresas auditadas como o Ministério das Finanças "informem o Tribunal por escrito sobre as medidas a adotar para dar cumprimento às suas recomendações" e um prazo de 180 dias para que comuniquem as medidas adotadas e os resultados obtidos.

Foi ainda decidido "relevar a responsabilidade financeira" por uma série de violações ao Código dos Contratos Públicos, nomeadamente irregularidades na fundamentação, considerando o TdC que está "suficientemente indiciado que a infração é imputável aos seus autores a título de negligência".

Esta auditoria foi feita entre 2012 e o primeiro semestre de 2014 e abrangeu os processos de empreitadas e de aquisições de bens e serviços contratadas naquele período, tendo sido analisada "uma amostra estatisticamente representativa dos contratos celebrados por ajuste direto".

O TdC indica que, das 42 empresas do grupo AdC, foram excluídas 19: a EGF -- Empresa Geral de Fomento e as 11 participadas "por estar em fase de privatização à data do trabalho de campo", a Águas de Portugal Internacional e as duas participadas "por haver contratos que não estavam sujeitos à legislação nacional" e as quatro empresas do grupo AdP nas quais a participação pública era minoritária.

Os 81 procedimentos de ajuste direto relativos a 23 empresas do grupo AdP totalizam os 9,7 milhões de euros, o que representa 13% do valor dos contratos do universo considerado de 76,4 milhões de euros