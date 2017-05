Autarcas querem saber quanto receberão do Estado para a descentralização

Carla Sofia Luz Hoje às 13:13 Facebook

Os autarcas dos comunidades intermunicipais querem saber quanto receberão do Estado e se o Governo vai permitir que contratem mais pessoas para exercerem as novas funções a descentralizar.

Os presidentes das comunidades intermunicipais (CIM), ouvidos esta manhã de quarta-feira no Parlamento, defendem a descentralização de competências da Administração Central para o Poder Local, mas entendem que é difícil debater os projetos de lei sem saber quanto é que o Estado está disposto a dar às CIM para o exercício de novas tarefas.

"Sem dinheiro não vou a lado algum. Não posso estar dependente de um secretário de Estado do Tesouro que nos diga, a cada ano, o corte que vamos ter" na transferência de verbas, alertou Inácio Ribeiro, presidente da CIM do Tâmega e Sousa e da Câmara de Felgueiras, sublinhando que, em matéria de passagem de competências, os sucessivos governos têm falhado compromissos. A confiança é a chave de uma boa solução, com garantia de que, desta vez, "é para cumprir".

Os deputados do grupo de trabalho sobre a descentralização ouviram a manifestação de reservas da maioria dos representantes das CIM face ao desconhecimento dos meios financeiros e humanos que terão ao dispor para assumirem mais responsabilidades. "Não é possível discutir a descentralização sem um regime de financiamento. Como é que os municípios podem abordar esta matéria se continuam a pender sobre as autarquias uma série de restrições à sua gestão financeira?", questiona Vitor Proença, presidente da CIM do Alentejo Litoral e do Município de Alcácer do Sal. A passagem de competências em áreas que exercem "muita pressão sobre o Orçamento de Estado", como a Saúde e a Educação, também preocupa o autarca comunista, temendo que a "pressa" do Governo para ter uma lei em vigor antes das próximas eleições autárquicas "pode acabar mal".

No entanto, a generalidade dos autarcas, presentes na audição, considera que Portugal já perdeu demasiado tempo a discutir a descentralização e, ao longo dos anos, as CIM foram chamadas várias vezes a pronunciarem-se sobre essa matéria. João Neves, presidente da CIM de Coimbra e da Câmara da Figueira da Foz, propõe que o processo seja dinâmico. Avance-se com uma lei de enquadramento das competências a descentralizar, na certeza de que "a prática" determinará qual o organismo mais adequado para cumprir as tarefas. Consolidado este primeiro momento, o passo seguinte deve ser "o da regionalização e o da valorização das comissões de coordenação e desenvolvimento regional", com a consequente eliminação das direções regionais.

No entanto, alerta para o desbloqueio às contratações no Poder Local. "Precisamos de mais recursos humanos. Teremos de ir recrutando consoante os desafios que surgirem", acrescenta. "Os recursos humanos e financeiros têm de ser muito bem esclarecidos. Não estamos dispostos a ter mais competências com os mesmo ou menos meios", subscreve o responsável pela CIM de Aveiro.

Para a presidente da CIM do Médio Tejo e da Câmara de Abrantes, Maria do Céu Albuquerque, os autarcas deveriam ter acesso prévio aos decretos regulamentares de cada uma das áreas a descentralizar, para além dos projetos de lei em discussão no Parlamento: "Temos de ter coragem de ir para a frente com este modelo, que pode não ser perfeito".