Autarcas querem três mil milhões do Estado

CARLA SOFIA LUZ Hoje às 00:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Municípios pretendem mais 595 milhões nas transferências de IRS, IRC e IVA no Orçamento do Estado para 2018.

O Orçamento do Estado para 2018 terá de ser bem mais generoso nas transferências para as câmaras do que o deste ano, se quiser ir ao encontro das expectativas dos autarcas. A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) pretende que o Governo faça uma distribuição da receita do IRS, do IRC e do IVA mais equitativa e transfira três mil milhões de euros já no próximo ano, o que corresponde a mais 595 milhões do que em 2017.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui