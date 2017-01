Avisos de cobrança de multas poderão chegar por e-mail

Carla Sofia Luz Hoje às 13:25 Facebook

Os avisos de cobrança de multas e de processos de execução fiscal poderão passar a chegar por e-mail aos cidadãos e às empresas que aderirem voluntariamente à criação da morada única digital.

A autorização legislativa, pedida pelo Governo, para a criação da morada única digital para cidadãos e empresas nacionais e estrangeiras foi concedida, esta sexta-feira de manhã, na Assembleia da República só com a abstenção do PSD e do CDS/PP.

A ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques, sublinhou o caráter voluntário da adesão à morada única digital, que servirá para o envio de notificações eletrónicas da generalidade dos serviços da Administração Pública, nomeadamente avisos de natureza fiscal, administrativos e de processos de contraordenação.

Quem aderir à morada única digital, poderá passar a receber as notificações de processos de execução fiscal e os avisos de cobrança de multas no seu e-mail. Considera-se que o cidadão e a empresa foi notificado no quinto dia após o envio do documento para o endereço eletrónico, dispensando-se assim de remeter o documento em papel e em correio registado. O endereço eletrónico não será usado para notificações judiciais.

Para aderir ao serviço de notificação, não terá de criar um novo endereço eletrónico. Bastará fidelizar o e-mail que utiliza no seu dia-a-dia. "É um serviço de adesão voluntária. A Administração Pública não comunicará apenas por essa vida nem vai impor aos cidadãos o uso desta forma de comunicação", esclareceu Maria Manuel Leitão Marques, sublinhando que a Agência para a Modernização Administrativa será a responsável pelo serviço através da criação de uma plataforma específica.

Na proposta de lei do Governo, indica-se que a adesão ao serviço de notificações eletrónicas "é igualmente facultativa" para as entidades públicas da "Administração direta e indireta do Estado que o queiram passar a utilizar, bem como pelas entidades privadas prestadoras de serviços públicos essenciais e pelas entidades que legalmente sejam competentes para instaurar processos de contraordenação, processar contraordenações ou aplicar coimas e sanções acessórias a pessoas singulares e coletivas".

Embora todos os partidos se tenham manifestado a favor desta iniciativa do Governo que simplificará a vida do cidadão e das empresas e permitirá poupanças ao Estado (tanto de recursos financeiros como de meios humanos), o PSD, o CDS/PP e o BE colocam algumas reservas.

Tanto a deputada centrista Vânia Dias da Silva como a bloquista Sandra Cunha não entendem a razão para a inclusão dos processos de execução fiscal nas notificações eletrónicas, questionando se não deveriam ter igual tratamento das notificações judiciais (excluídas deste serviço).

Vânia Dias da Silva adverte para a relação desequilibrada e musculada em favor do administração fiscal em relação ao cidadão que pode agravar-se com esta medida.

Por definir está ainda o que sucederá ao cidadão que não receba a notificação eletrónica, em caso de corte de serviço de internet, atentou a deputada Sandra Cunha.

O social-democrata Jorge Paulo Oliveira lamentou que a proposta do Governo não venha acompanhada de estudos e de pareceres, nomeadamente o da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD). "Se é verdade que foi ouvida a CNPD, não se percebe por que razão não foi enviado o parecer à Assembleia da República, até porque esta medida não está isenta de riscos para os cidadãos, que devem ser avaliados".