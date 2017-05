Baixa de 30% nos preços põe exames de saúde em risco

Inês Schreck Hoje às 00:41 Facebook

Twitter

Partilhar

As clínicas de medicina nuclear que têm convenção com o Serviço Nacional de Saúde foram surpreendidas há dias por uma nova tabela de preços com uma redução de 30% no valor dos exames a pagar pelos hospitais.

A "enorme" baixa é "incomportável" e pode pôr em causa a sobrevivência das empresas e, consequentemente, o acesso dos doentes, sobretudo oncológicos e cardíacos, a exames importantes para a decisão terapêutica, assegura a associação que representa o setor.

Para passar a ter acesso a todo o conteúdo da Edição Impressa no seu computador, tablet ou smartphone assine a versão digital aqui.