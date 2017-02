Basta um cidadão para pôr deputados a mexer

HERMANA CRUZ Hoje às 00:51, atualizado às 00:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Das 76 petições que deram entrada no Parlamento desde setembro passado, 34 foram subscritas por apenas um eleitor

Um único cidadão pode colocar a Assembleia da República a discutir um problema ou a tomar uma iniciativa legislativa. E são cada vez mais as pessoas que percebem o "poder" que possuem nas suas mãos. Daí que as petições individuais totalizem, atualmente, perto de metade do número de petições entregues, no Parlamento, desde o início da atual sessão legislativa. É que, de um total de 76 petições, 34 foram subscritas por um único eleitor.

Leia mais na versão e-paper ou na edição impressa.