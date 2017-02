BE prepara projeto de lei sobre trabalhadores-estudantes

Hoje às 15:02, atualizado às 15:03 Facebook

Twitter

Partilhar

O BE agendou para dia 2 de março um projeto de lei com medidas de apoio social a mães e pais trabalhadores-estudantes.

A conferência de líderes parlamentares agendou outras iniciativas da área da educação, como um projeto de resolução do PSD - ou seja, uma recomendação ao Governo - para o combate ao abandono escolar no ensino superior, que será discutido no dia 10 de março.

Nesse dia, será também debatido no plenário da Assembleia da República um projeto de resolução do BE para um plano plurianual para o fim das propinas no ensino superior público.

Um projeto de lei sobre o regime jurídico do nadador-salvador foi ainda agendado pelo PS para o mesmo dia.

A requalificação da escola do Alto do Lumiar, em Lisboa, é o objeto de um projeto de resolução do PS agendado para o dia 2 de março, na sequência do qual foram também agendadas iniciativas do CDS, PCP e PEV.

Para o dia 1 de março foram agendadas petições contra o despedimento de formadores externos do Instituto de Formação Profissional e pela criação do dia da anemia.