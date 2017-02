BE prevê prática de eutanásia em privados

Hoje às 15:22, atualizado às 15:30 Facebook

Twitter

Partilhar

O anteprojeto do Bloco de Esquerda sobre a eutanásia, a ser apresentado no próximo dia 15, exclui o recurso à morte assistida a menores e doentes com perturbações mentais e permite a prática em espaços públicos, mas também em "espaços sociais e privados".

O BE entrega na próxima semana o seu anteprojeto de lei sobre a morte assistida, afirmou, esta quinta-feira, ex-deputado e dirigente bloquista João Semedo.

O anúncio foi feito pelo médico e antigo dirigente do Bloco, um dos convidados para o debate, no parlamento, organizado pelo PSD "Eutanásia/Suicídio Assistido: Dúvidas éticas, médicas e jurídicas".

O anteprojeto, de 25 artigos e que servirá de base para um debate, define as condições em que a pessoa poderá recorrer à morte assistida.

Deve ser "um adulto, consciente, lúcido, sem perturbações mentais, com uma lesão definitiva ou doença incurável, fatal e irreversível, num contexto de sofrimento intolerável e que exprima a sua vontade", afirmou.

Essa vontade do doente tem de ser reiterada e deve também ter o aval de dois médicos, um deles da área da doença da pessoa, com a possibilidade de recorrer a um terceiro, psicólogo, para avaliar as condições psicológicas do requerente.

Numa das suas intervenções, João Semedo afirmou que o anteprojeto de lei permite a prática da eutanásia em espaços públicos, mas também em "espaços sociais e privados". Assim, a eutanásia entrará no "mercado, como acontece noutras áreas da saúde", cabendo à lei, se vier a ser aprovada, "proteger os cidadãos dessa possível mercantilização".

O jurista Alexandre Pinheiro Torres, um dos promotores da petição contra a eutanásia, contrariou a tese de Semedo, de que não há vidas que sejam indignas, mesmo se a pessoa tiver essa perceção.

"Estamos a colocar uma coisa, a morte, na mão das pessoas", avisou.

No debate, nenhum dos deputados do PSD favoráveis à morte assistida falaram durante esta primeira parte do debate.

PCP considera prematuras iniciativas sobre eutanásia

O líder comunista, Jerónimo de Sousa, considerou ser prematura qualquer iniciativa legislativa sobre o tema da eutanásia, defendendo um debate amplo, profundo e generalizado, acrescentando que a liberdade de voto de alguns partidos é "desresponsabilizante".

"Em relação a essa questão tão sensível, foi um debate que ainda agora começou e deve continuar, envolvendo a sociedade portuguesa. O pior que poderia acontecer seria cristalizar posições. Não pode ser um confronto entre ateus e religiosos, médicos e juristas, diria até entre esquerda e direita", disse, em conferência de imprensa na sede do PCP, em Lisboa.

Segundo o secretário-geral comunista, "o PCP considera a necessidade de apuramento e aprofundamento sem radicalismos" e que "é prematuro avançar já com posições que não resultam da verificação dessa convergência ampla que é necessário criar para enfrentar este problema".

"É sempre uma posição desresponsabilizante dos partidos e grupos parlamentares", declarou ainda, questionado sobre a liberdade de voto praticada por alguns partidos e a possibilidade de o PCP a adotar neste assunto.

PSD pede a partidos para não acelerarem decisão sobre eutanásia e não exclui referendo

O líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, pediu a todos os partidos para não acelerarem uma decisão sobre a eutanásia e disse que o partido admite todos os cenários, incluindo o do referendo.

No encerramento do colóquio organizado pelo grupo parlamentar do PSD, intitulado "Eutanásia/Suicídio Assistido: dúvidas éticas, médicas e jurídicas", Luís Montenegro aproveitou para enviar uma mensagem a todos os deputados e grupos parlamentares.

"Não devemos acelerar e precipitar uma decisão sobre esta matéria e não devemos excluir nenhuma decisão: a decisão de legislar despenalizando, a decisão de legislar agravando a penalização, a decisão de não fazer nada, a decisão de submeter a uma consulta pública. A nossa posição é de abertura total, nós não excluímos nenhuma possibilidade", afirmou.

Depois de João Semedo anunciar que o anteprojeto do BE sobre eutanásia será apresentado na próxima semana, Luís Montenegro assegurou que o PSD não se irá precipitar com uma posição.

"Quisemos iniciar uma discussão, que não se esgota neste colóquio, nem no parlamento", afirmou, considerado que uma decisão "informada e esclarecida" exige tempo e mobilização.

O líder parlamentar do PSD voltou a sublinhar que cada deputado social-democrata terá liberdade de voto, mas salientou que nenhum partido colocou a despenalização da eutanásia na discussão na última campanha eleitoral.

Luís Montenegro salientou ainda que, apesar de decidir em consciência, cada deputado "não representa a vontade individual mas de quem representa".

"Se não colocámos a questão previamente nos programas eleitorais temos obrigação de decidir com uma ponderação ainda maior", defendeu.

No último painel do colóquio, constituído por três médicos, todos se manifestaram contra a despenalização da eutanásia e defenderam uma melhoria dos cuidados paliativos.

O presidente da Associação Portuguesa de Bioética, Rui Nunes, desafiou os deputados do PSD a proporem um referendo nesta matéria, considerando que se trata de uma grande alteração na política pública que não pode estar dependente de uma maioria conjuntural na Assembleia da República.

Já o professor e diretor de Cuidados Paliativos do Hospital de Santa Maria Luís Marques da Costa alertou que muitas vezes os doentes, mesmo em estado terminal, mudam de vontade ao longo do tempo, avisando que perderão a confiança no sistema de saúde se a eutanásia for introduzida como uma opção médica.

Ao longo da manhã, foram vários os deputados do PSD que colocaram questões nos diferentes painéis, alguns manifestando-se contra, outros dizendo ter dúvidas mas não houve qualquer parlamentar social-democrata a manifestar-se a favor da despenalização da eutanásia.