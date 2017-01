Câmara de Lisboa homenageia Soares com 500 expositores

Hoje às 14:55, atualizado às 19:02 Facebook

A Câmara de Lisboa colocou por toda a cidade 500 múpis com a inscrição "Obrigado Mário Soares", em homenagem ao antigo chefe de Estado português.

Fonte oficial da autarquia disse à agência Lusa que esta iniciativa, concretizada durante a madrugada.

A acompanhar a frase "Obrigado Mário Soares" está uma fotografia de corpo inteiro e a preto e branco do antigo Presidente da República, a caminhar na praia.

Mário Soares morreu no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa, onde estava internado há 26 dias, desde 13 de dezembro.

O Governo decretou três dias de luto nacional, a partir de segunda-feira.

O corpo do antigo Presidente da República vai estar em câmara ardente no Mosteiro dos Jerónimos a partir das 13 horas de segunda-feira, e o funeral de Estado realiza-se a partir das 15:30 de terça-feira, no Cemitério dos Prazeres, em Lisboa.