Cardeal-patriarca diz que debater eutanásia "não faz sentido"

Hoje às 22:03, atualizado às 22:04 Facebook

Twitter

Partilhar

O cardeal-patriarca de Lisboa diz que não faz sentido um debate sobre a despenalização da eutanásia, nem é "hipótese" um referendo sobre a matéria, afirmando que a vida humana "é inviolável".

"A vida humana é realmente inviolável. Está na constituição. Não precisa nem deve ser referendada", sustentou D. Manuel Clemente após uma sessão académica que assinalou o início das celebrações dos 50 anos da Universidade Católica Portuguesa.

Um debate sobre a eutanásia "não devia fazer sentido" e um referendo "não é uma hipótese para olhar desde já", afirmou citado pela Agência Ecclesia.

"Temos de olhar desde já o reforço das convicções, seja no Parlamento seja na sociedade portuguesa", afirmou D. Manuel Clemente, acrescentando que um debate sobre a despenalização da eutanásia "não devia fazer sentido numa sociedade que politicamente se rege por uma constituição que, no artigo 24 diz taxativamente 'a vida humana é inviolável'".

"A vida humana é realmente inviolável. Está na constituição. Não precisa nem deve ser referendada", sustentou.

Na quarta-feira a Assembleia da República discutiu uma petição pela despenalização da morte assistida ("Direito a morrer com dignidade"), marcada pela disponibilidade para o debate do PSD, PS e PCP, que não têm posições definidas, sendo a recusa liminar apenas enunciadas pelo CDS.

O partido ecologista "Os Verdes" anunciou no mesmo dia que apresentará um projeto de lei sobre a morte assistida, que se juntará a iniciativas semelhantes do Bloco de Esquerda e do PAN - Pessoas, Animais, Natureza.

Com o tema na ordem do dia há movimentos cívicos e petições contra e a favor. Na semana passada a Federação Portuguesa pela Vida já entregou no Parlamento uma petição contra a eutanásia com o título "Toda a vida tem dignidade".