Carro de portuguesa desaparecida encontrado com corpo no interior

Foi encontrado em França o carro conduzido por Ana Lopes, a portuguesa de 25 anos, a viver no Luxemburgo, que estava desaparecida desde a madrugada de segunda-feira.

A jovem foi vista pela última vez, na segunda-feira, cerca da 1 hora, junto a um restaurante na capital luxemburguesa.

As autoridades de Roussy-le-Vilage, em França mas muito perto do Luxemburgo, encontraram um automóvel carbonizado e, ao que tudo indica, com um cadáver no interior.

O jornal "Républicain Lorrein" escreve que as autoridades acreditam que podem estar perante um crime cometido no Luxemburgo, seguido de fuga para França.

O carro já foi identificado como sendo o BMW conduzido pela jovem e a família de Ana Lopes já terá sido contactada.

De acordo com a imprensa francesa, não está ainda identificado o corpo encontrado no interior do automóvel.

As autoridades portuguesas remetem para mais tarde informações sobre o caso.

O alerta do desaparecimento foi dado pela irmã no Facebook.