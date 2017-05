Catarina Martins diz que diferendo entre Rui Moreira e PS não afeta o BE

Hoje às 00:55, atualizado às 00:56 Facebook

Twitter

Partilhar

A líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, afirmou sábado que está confiante na candidatura de João Semedo à Câmara Municipal do Porto e que os apoios à recandidatura de Rui Moreira não afetam o partido.

"Os conflitos entre Rui Moreira e o Partido Socialista (PS), se está mais ou menos ou não confortável com o CDS, são problemas que não afetam o Bloco de Esquerda. Nós temos uma candidatura muito forte, de que nos orgulhamos muito e que tem um projeto muito claro", afirmou a líder bloquista.

Catarina Martins, que falava no sábado à noite aos jornalistas, à margem de uma cerimónia de homenagem a Miguel Portas, reagia desta forma ao diferendo que envolve o candidato à Câmara do Porto e atual presidente, Rui Moreira, e o PS, depois de o autarca ter rejeitado o apoio do Partido Socialista nas próximas eleições autárquicas.

Entretanto, o PS/Porto anunciou que Manuel Pizarro, que tinha sido convidado por Rui Moreira para as suas listas, seria o seu candidato à presidência da Câmara portuense.

A posição do movimento independente de Rui Moreira surgiu na sequência das declarações da secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, que disse esta semana que uma vitória do atual autarca do Porto seria "uma vitória do PS".

Posteriormente, na sexta-feira, em entrevista à SIC, Rui Moreira afirmou que não aceitava o apoio do PS, mas que contava com Manuel Pizarro na sua lista de recandidatura, apesar de não ser na segunda posição.

Miguel Portas, eurodeputado pelo Bloco de Esquerda, faleceu no dia 24 de abril de 2012, poucos dias antes de completar 54 anos, e foi esta noite alvo de uma homenagem pelo partido, numa cerimónia que decorreu na Fundação José Saramago, em Lisboa.