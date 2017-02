Cavaco Silva nega ajuste de contas

JN Hoje às 22:54, atualizado às 23:14 Facebook

Na sua primeira entrevista desde que deixou a Presidência, Cavaco Silva começou por recusar as críticas de que foi alvo pela revelação das conversas que teve no Palácio de Belém e sublinhou que "essas conversas foram privadas mas não secretas".

O anterior presidente da República deu esta quinta-feira à noite a sua primeira entrevista desde que saiu da Presidência e poucos dias depois de lançar o livro "Quinta-feira e outros dias". Nos estúdios da RTP, Cavaco Silva começou por recusar as críticas de que foi alvo pela revelação das conversas que teve no Palácio de Belém e sublinhou que "essas conversas foram privadas mas não secretas", refutando qualquer dilema ético na sua divulgação.

Uma das figuras mais referidas no livro é precisamente José Sócrates. Na entrevista, Cavaco rejeitou que a obra seja um ajuste de contas com o antigo primeiro-ministro mas, minutos depois, assumiu que durante o seu mandato houve, a certa altura, uma viragem na sua relação com Sócrates. Esse momento aconteceu numa reunião "logo a seguir à minha tomada de posse no segundo mandato, quando esteve em causa o PEC 4, e o primeiro-ministro, violando a Constituição, não me informou da existência desse PEC 4. Disse-lhe diretamente que era uma deslealdade", afirmou Cavaco.

O ex-chefe de Estado afirmou ainda que ficou "totalmente surpreendido" com a prisão preventiva de Sócrates. "Nunca me apercebi de qualquer atuação legalmente menos correta", afirmou.

Sem querer avaliar a atuação do atual Governo ou de Marcelo Rebelo de Sousa, Cavaco preferiu centrar a sua conversa no período histórico do seu mandato. Considerou que o resgate financeiro deveu-se a uma conjugação das políticas desenvolvidas pelo Governo da altura com "um contexto internacional complexo".

Cavaco falou também sobre a polémica das alegadas escutas a Belém, no verão de 2009. "Não tenho a mínima dúvida de que algumas pessoas do Partido Socialista coligadas com alguns meios de comunicação social tentaram criar uma intriga para influenciar eleições e para denegrir a minha imagem", considerou. O anterior presidente da República aproveitou o momento para afirmar que lê "muito pouco" a comunicação social, tentando justificar o facto de não ter reagido de imediato, condenando a primeira notícia.

Ao longo do livro e da entrevista, Cavaco deu sinais de que nunca contou muito com o PCP e BE. "O primeiro-ministro sempre me disse que nunca governaria com os partidos da extrema-esquerda", comentou na RTP, lembrando que o diálogo iria contra a tradição e que "eram partidos contra a União Europeia e contra a Nato".

Cavaco Silva salientou que só dissolveu o Parlamento porque Sócrates apresentou a sua demissão "e para além disso todos os partidos políticos me comunicaram que não havia condições para formar um outro governo".