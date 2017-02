Centeno diz que "exercício de governação não é um comício"

Hoje às 15:18, atualizado às 15:19 Facebook

O ministro das Finanças afirmou esta quarta-feira no parlamento que "o exercício de governação não é um comício", respondendo ao CDS que citou o líder parlamentar socialista, que disse que não escolheria Mário Centeno para orador num comício.

Questionado sobre se considera que o Governo e o ministro das Finanças geriram mal o processo que envolveu Mário Centeno e o anterior presidente da Caixa Geral de Depósitos (CGD) António Domingues, o líder parlamentar do PS, Carlos César, respondeu: "Sabe, eu não escolheria o doutor Mário Centeno para orador de um comício, mas ele foi muito bem escolhido para ministro das Finanças".

Na comissão parlamentar de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, onde o ministro das Finanças esteve hoje a ser ouvido durante cerca de quatro horas, a deputada do CDS Cecília Meireles confrontou o governante com estas declarações do líder da bancada socialista.

Na resposta, Mário Centeno afirmou que "o exercício de governação não é um comício" e que "não é nos comícios que se decidem os melhores ministros das Finanças nem a ação governativa".