Cerca de 50 mil casas do Alto Minho ficaram sem luz

Cerca de 50 mil habitações do distrito de Viana do Castelo ficaram sem energia elétrica durante a última noite devido ao mau tempo.

Em declarações à agência Lusa, o diretor regional do Norte da EDP, Mário Guimarães, afirmou que ao final da manhã desta sexta-feira, o fornecimento de eletricidade estava por restabelecer a cerca de 15% daquelas casas.

A fonte informou que a empresa registou "33 avarias na rede de média tensão, três postes foram partidos, dois deles em Caminha e um em Viana do Castelo, tendo sido destruídos 900 postos de transformação".

Na rede de média tensão, adiantou aquele responsável, "várias linhas foram rebentadas e mais de uma dezena de postes partidos".

Mário Guimarães afirmou que "a situação no distrito de Viana do Castelo deverá estar restabelecida cerca das 15:00", revelando que "a empresa tem no terreno, mais de 90 funcionários e 45 viaturas".

O responsável acrescentou que "as perturbações na rede começaram a fazer-se sentir a partir das 1.30 horas e que o pico ocorreu cerca das 5.30 horas quando foi acionado o gabinete de crise regional que funciona em articulação com o centro de operações locais de Viana, Braga, Penafiel e Vila Real".

Contactado pela Lusa, o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo registou desde a meia-noite desta sexta-feira mais de 100 ocorrências relacionadas com o mau tempo, sendo que os concelhos mais afetados foram Ponte de Lima (26 registos), Viana do Castelo (22), e Valença (15).