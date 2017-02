César desafia PSD e CDS a nova comissão de inquérito à CGD

Gina Pereira Hoje às 13:32, atualizado às 13:35 Facebook

O líder parlamentar do PS, Carlos César, desafiou esta quinta-feira o PSD e o CDS a avançarem com uma nova comissão parlamentar de inquérito potestativa, se querem ter acesso às comunicações entre o ministro Mário Centeno e o ex-presidente da CGD, António Domingues.

"PSD e CDS têm ao seu dispor o direito potestativo de constituir outra comissão parlamentar de inquérito para esse fim", disse o líder parlamentar do PS, insistindo que a atual comissão parlamentar de inquérito (PCI), da qual se demitiu esta manhã o presidente Matos Correia por entender que estão a ser limitados os direitos das minorias, não tem esse objetivo.

O deputado do PS garante que o PS não se opõe à constituição dessa nova comissão, que estará a ser ponderada por PSD e CDS como forma de aceder às polémicas SMS entre Centeno e Domingues, "desde que respeite a lei, a Constituição e o regimento da Assembleia da República".

"Se o PSD e o CDS entendem que deve ser constituída uma comissão parlamentar de inquérito com esse objetivo, pode, ao abrigo do regimento, exercer esse direito e nada o pode impedir", disse.

O presidente do PS não deixou, contudo, de deixar críticas ao PSD e ao CDS neste processo. "Os portugueses estão cansados desta saga que o PSD e o CDS têm montado à volta da CGD. Querem é que a Caixa seja uma instituição pública bancária segura", disse, acusando a Oposição de estar "sempre à procura de uma questão lateral". E foi mais longe na acusação: "Se eles querem deitar abaixo a Caixa que o digam que vamos à luta", disse.

A reação de Carlos César surgiu depois de Matos Correia ter apresentado, esta manhã, a demissão de presidente da comissão, acusando os partidos da maioria de "tentativa de limitarem o objeto da comissão", depois de ontem PS, PCP e BE terem chumbado vários requerimentos potestativos do PSD e CDS para terem acesso às SMS de Centeno. "Nunca vi um direito desses ser posto em causa numa comissão parlamentar", disse o deputado do PSD, que esta tarde já não vai presidir aos trabalhos da CPI.