Céu pouco nublado e temperaturas a subir

O IPMA prevê para esta segunda-feira no continente céu geralmente pouco nublado, apresentando-se muito nublado no litoral oeste até meio da manhã e nas regiões do interior Norte e Centro durante a tarde, onde há possibilidade de aguaceiros dispersos.

A previsão aponta ainda para vento fraco, soprando temporariamente moderado de noroeste durante a tarde no litoral oeste a sul do cabo Mondego, neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, pequena subida da temperatura mínima, em especial nas regiões do interior e subida acentuada da temperatura máxima

Na Madeira prevê-se céu geralmente muito nublado, em especial por nuvens altas, vento fraco a moderado de nordeste e pequena subida de temperatura.

Para os Açores, o Instituto prevê para o grupo ocidental (Flores e Corvo) períodos de céu muito nublado, com boas abertas a partir da manhã, aguaceiros na madrugada e manhã e vento noroeste fresco a muito fresco com rajadas até 75 quilómetros por hora, tornando-se bonançoso.

No grupo central (Faial, Pico, Graciosa, São Jorge e Terceira) prevê-se céu muito nublado, com boas abertas a partir da manhã, períodos de chuva durante a madrugada e início da manhã, passando a aguaceiros e vento sudoeste fresco a muito fresco com rajadas até 85 quilómetros por hora, rodando para norte e tornando-se fraco a bonançoso.

Para o grupo oriental (São Miguel e Santa Maria) prevê-se céu muito nublado, com abertas a partir da tarde, períodos de chuva que poderão ser fortes durante a madrugada, passando a aguaceiros e vento sudoeste fresco a muito fresco com rajadas até 75 quilómetros por hora, rodando para norte e tornando-se fraco a bonançoso.

Em Lisboa, as temperaturas vão oscilar entre os 15 e os 29 graus celsius, no Porto entre 15 e 23, em Vila Real entre 12 e 26, em Viseu entre 11 e 24, em Bragança entre 10 e 25, na Guarda entre 11 e 21, em Castelo Branco 13 e 28, em Coimbra entre 14 e 28, em Santarém entre 13 e 31, em Évora entre 12 e 32, em Beja entre 14 e 31 e em Faro entre 17 e 30.